Una befana senza scopa | a Bagheria la presentazione del libro di Valentina Di Miceli
Domani, lunedì 5 gennaio alle 10.30, presso la Libreria Interno 95 di Bagheria, si terrà la presentazione del libro “Una befana senza scopa” di Valentina Di Miceli, pubblicato da Edizioni Museo Pasqualino. L’evento offre l’opportunità di conoscere un’opera che invita a riflettere su tradizioni e immagini del folclore, in un contesto semplice e rispettoso.
Domani, lunedì 5 gennaio alle 10.30, la Libreria Interno 95 di Bagheria (via Dante Alighieri, 95), ospiterà la presentazione del volume “Una befana senza scopa”, di Valentina Di Miceli, pubblicato dalle Edizioni Museo Pasqualino.La Befana è nei guai: la sua scopa l'ha abbandonata! Come farà a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
