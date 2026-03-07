Senhit vince San Marino Song Contest 2026 con Superstar | la classifica completa

Senhit si è aggiudicata il primo posto al San Marino Song Contest 2026 con la canzone Superstar. La vittoria è stata annunciata durante l’evento, con il brano che include un cameo vocale di Boy George. Quest’ultimo salirà sul palco con lei a Vienna per la performance finale. La classifica completa dell’edizione 2026 è stata resa nota dopo le esibizioni dei vari partecipanti.

Senhit ha vinto il San Marino Song Contest 2026 con la canzone Superstar. Nel brano un cameo vocale di Boy George che salirà sul palco con lei a Vienna. Sul podio anche Kelly Joyce e Paolo Belli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026? La vincitrice è Senhit feat Boy George in gara all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna Senhit ft. Boy George rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... San Marino Song Contest 2026 - I 10 big in finale Contenuti utili per approfondire San Marino Song. Temi più discussi: San Marino Song Contest 2026, vince Senhit feat. Boy George e vola all'Eurovision; Senhit vince il San Marino Song Contest con Superstar scritta insieme a Boy George e va in gara all'Eurovision: Sal Da Vinci mi è sempre piaciuto; Senhit ft Boy George con Superstar vincono il San Marino Song Contest e volano ad Eurovision 2026; Senhit vince il San Marino Song Contest 2026: ecco la classifica completa – VIDEO. Senhit vince San Marino Song Contest 2026 con Superstar: la classifica completaSenhit ha vinto il San Marino Song Contest 2026 con la canzone Superstar. Nel brano un cameo vocale di Boy George che salirà sul palco con lei a Vienna. Sul podio anche Kelly Joyce e Paolo Belli. fanpage.it Senhit vince il San Marino Song Contest 2026: ecco la classifica completa – VIDEOSenhit e Boy George trionfano al San Marino Song Contest 2026 con Superstar. La cantante rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest di Vienna. gay.it San Marino Song Contest, vince Senhit con «Superstar», canzone scritta da Boy George: va in gara all'Eurovision x.com il mattino di Padova. . Ecco "Superstar", la canzone portata da Senhit, in featuring con Boy George, che ha vinto il San Marino Song Contest. Rappresenterà il Titano all'Eurovision di Vienna, il prossimo maggio. Il video è di Nicola Cesaro. - facebook.com facebook