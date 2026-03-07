Senhit feat Boy George vince il San Marino Song Contest e vola all’Eurovision

Senhit, insieme a Boy George, ha vinto il San Marino Song Contest con il brano Superstar, che le ha permesso di qualificarsi per la finale tenutasi al Teatro Nuovo di Dogana. La cantante ottiene così il pass per rappresentare il paese all’Eurovision, che si terrà a Vienna. La vittoria è stata annunciata al termine della competizione, trasmessa in diretta.

La finale si è svolta al Teatro Nuovo di Dogana e ha incoronato l’artista che porterà la bandiera di San Marino sul palco europeo. Per Senhit si tratta di un ritorno: la cantante aveva già rappresentato il Paese all’Eurovision nel 2011 e nel 2021, quando portò in gara Adrenalina insieme a Flo Rida. Il podio della serata vede al secondo posto Kelly Joyce con Oh là là, mentre Paolo Belli si è classificato terzo con Bellissima. Quarto posto ex aequo per Maya Azucena con My Sin e Inis Neziri con In My Head. La serata è stata condotta da Simona Ventura e ha riunito artisti provenienti da diversi Paesi, confermando il carattere internazionale della competizione che negli ultimi anni è diventata la selezione ufficiale con cui San Marino sceglie il proprio rappresentante all’Eurovision. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

