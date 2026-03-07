boy george e senhit vincono il san marino song contest 2026

Senhit e Boy George sono stati scelti come rappresentanti di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna. La decisione è stata annunciata dopo la conclusione del San Marino Song Contest 2026, durante il quale i due artisti hanno ottenuto il maggior numero di voti. La manifestazione si è svolta con una partecipazione numerosa di concorrenti e pubblico.

Saranno Senhit e Boy George a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna. Senhit e Boy George hanno vinto il San Marino Song Contest 2026 con il brano Superstar e si sono aggiudicati la possibilità di rappresentare la Repubblica del Titano all’ Eurovision, in programma a metà maggio a Vienna. La finale del concorso, condotto da Simona Ventura, ha visto in giuria Morgan, Iva Zanicchi e Red Ronnie. Ospiti, invece, Al Bano, Cristiano Malgioglio, ormai affezionati alla kermesse, Elettra Lamborghini e Johnny Cash, con i loro recenti successi. Sul podio Kelly Joyce e Paolo Belli. Tra gli artisti in gara, tra gli altri, anche Dolcenera, L’Orchestraccia e Rosa Chemical. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

