I negozi di vicinato rappresentano un elemento fondamentale per le comunità locali, contribuendo alla coesione sociale e al tessuto urbano. Tuttavia, la desertificazione commerciale minaccia questa presenza, riducendo i presidi di prossimità e influendo sulla vitalità dei quartieri. Per oltre l’80% degli italiani, le attività di prossimità sono un punto di riferimento importante per il mantenimento del carattere e dell’identità del territorio.

C’è un fattore che i big dell’e-commerce non sono ancora riusciti a rubare alla controparte fisica: il rapporto umano. I dati raccolti dall’ Osservatorio Reciprocità e commercio locale (promosso da Nomisma insieme a Percorsi di Secondo Welfare), sono molto chiari: per quattro italiani su cinque i negozi di vicinato sono presidi sociali che garantiscono la tenuta dei territori e delle comunità. Eppure, stando ai dati di Confcommercio, a oggi sono 206 i Comuni italiani che non hanno alcun esercizio di commercio al dettaglio. Lo studio, anticipato dal Sole 24 Ore, riporta la voce dei cittadini, che non solo ritengono che le attività di quartiere favoriscano l’economia sociale (nell’84% dei casi), ma le percepiscono come strumenti essenziali per rendere vivi i centri urbani (81%) e per generare un impatto sociale positivo (72%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Negozi di vicinato, la desertificazione colpisce presidi sociali

Contro la desertificazione: "Per Natale acquistate nei negozi di vicinato"Durante il periodo natalizio, i centri storici si animano con festival e luci, ma è importante sostenere anche il commercio locale.

Leggi anche: Desertificazione: come si muovono i Comuni per l’economia di vicinato

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Negozi di vicinato, la desertificazione colpisce presidi sociali; Negozi di vicinato e agenzie di viaggi: la sfida della prossimità nell’era dell’online; Politiche urbane per i negozi di vicinato; Il negozio di vicinato: crea coesione sociale e fa vivere la comunità-paese.

Politiche urbane per i negozi di vicinatoUna svolta concreta per mettere i negozi di vicinato al centro delle politiche urbane dei comuni. Lo chiede la ... msn.com

Non vi spostate per fare la spesa Aiutate i negozi di vicinatoNel divieto di spostarsi tra comuni che vale per la zona arancione viene fatta eccezione per l’acquisto di beni di prima necessità laddove, all’interno del proprio territorio, non ci sia un punto ... lanazione.it

L'intervallo dei negozi...vuoti! Parte 12 (Il deserto dei Tartari) Ma a Bolzano era davvero necessario svendere terreni pubblici ai privati per costruire cattedrali del capitalismo sfrenato Non avrebbe avuto senso creare un'alleanza di negozi di vicinato per ravviv - facebook.com facebook

Nel quartiere Borgo Trento i negozi di vicinato fanno comunità x.com