L’associazione chiede "l’elaborazione di un piano di arredo urbano leggero ma identitario, capace di restituire al centro storico una fisionomia coerente con la sua storia di città malatestiana" “La riqualificazione della Galleria Urtoller, prevista nel 2026, deve diventare il punto di partenza per una nuova fase di rigenerazione complessiva del centro storico”. È la richiesta di Confcommercio Cesena, che invita l’amministrazione comunale a cogliere questa occasione per programmare fin da subito interventi coordinati anche sulle altre gallerie cittadine. “I lavori su Galleria Urtoller rappresentano un passaggio strategico – afferma il presidente Augusto Patrignani – ma non possono rimanere un episodio isolato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Confcommercio Padova si ispira al modello di Udine per incentivare i negozi del centro storico.

A San Giuliano Terme si lavora per cambiare volto al centro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Centro, Confcommercio: Sempre più negozi si trasformano in garage. Rigenerare i portici partendo da via Zeffirino Re; Contratti e Rappresentanza, prosegue in Confcommercio il confronto tra sindacati e imprese; Centro storico di Genova, Cavo (Confcommercio): Un corpo vivente malato da tempo; Cagliari, centro storico sempre più turistico ma perde residenti e negozi: In 15 anni sparite oltre mille attività.

Centro storico di Genova, Cavo (Confcommercio): Un corpo vivente malato da tempoNella giornata monotematica di Primocanale dedicata ai centri storici della Liguria, Cavo delinea i problemi e le possibili soluzioni per il commercio (e non solo) di questa importante parte della cit ... primocanale.it

Roma, crisi negozi in Centro storico. Il direttore di Confcommercio Romolo Guasco: «Abolire abbonamento strisce blu»«I parcheggi interrati servono e ne dovremmo realizzare sempre di più». Il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco, è appena tornato da un evento di due giorni che si è tenuto a Bologna ... ilmessaggero.it

Lucca in Maschera 2026: sabato 14 febbraio torna l’Allegra Baccanata con dj set e musica in città Ecco i dettagli dell’iniziativa in sinergia tra amministrazione comunale e Confcommercio Dopo il grande successo della sfilata sulle Mura e in centro storico in col - facebook.com facebook