Agricoltura Confeuro | Ok banche dati Inps-Agea Semplificare di più azione imprese

Confeuro torna a chiedere di semplificare le procedure per le imprese agricole. Dopo l’accordo sull’integrazione delle banche dati INPS e AGEA, il sindacato si dice soddisfatto. Ora si spera in un’azione più rapida e meno complicata per gli agricoltori che devono affrontare le pratiche burocratiche.

Confeuro accoglie con favore l’integrazione delle banche dati INPS-AGEA: semplificazione burocratica e strumenti anti-frode per le imprese agricole. “ Confeuro, Confederazione degli Agricoltori Europei, apprende con soddisfazione l’accordo di integrazione e implementazione delle banche dati di INPS e AGEA, finalizzato allo scambio delle informazioni relative alle consistenze aziendali delle imprese agricole. Un’intesa che va nella direzione della semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle aziende e dei loro intermediari, oltre a porre le basi per lo sviluppo di un sistema avanzato di business intelligence antifrode. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

L'INPS e l'AGEA hanno firmato ufficialmente una convenzione per collegare le loro banche dati.

