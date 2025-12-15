Manovra nuova bocciatura dalla Bce | Effetti negativi sulle banche e sulle famiglie

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bce ha nuovamente bocciato la Manovra, evidenziando effetti negativi su banche e famiglie. Dopo la chiusura della questione sulle riserve auree di Bankitalia, si riaccende lo scontro tra l’istituzione europea e il governo italiano, alimentando tensioni e incertezze sul futuro politico e finanziario del paese.

manovra nuova bocciatura dalla bce effetti negativi sulle banche e sulle famiglie

© Lanotiziagiornale.it - Manovra, nuova bocciatura dalla Bce: “Effetti negativi sulle banche e sulle famiglie”

Chiuso quello sulle riserve auree di Bankitalia, si riapre subito lo scontro tra la Bce e il governo sulla Manovra. La Banca Centrale europea, nel suo parere relativo alla tassazione delle istituzioni finanziarie, avverte che le misure previste dal governo con la Manovra potrebbero avere alcuni effetti negativi sul comparto del credito italiano. In particolare, per l’Eurotower il rischio riguarda l’erogazione del credito, gli utili, ma anche patrimonio e liquidità. La Bce, nel parere firmato dalla presidente Christine Lagarde, prevede che le misure ideate dal governo aumentino il carico fiscale effettivo sul settore bancario. Lanotiziagiornale.it

Manovra, Draghi: «Legge espansiva, l’Italia crescerà di oltre il 6%»

Video Manovra, Draghi: «Legge espansiva, l’Italia crescerà di oltre il 6%»

manovra nuova bocciatura bceBce, dalle misure della manovra sulle banche possibili effetti negativi - Le misure a carico delle banche previste dalla Manovra potrebbero avere una serie di effetti negativi sul comparto del credito italiano in termini, fra gli altri, di erogazione del credito, utili, pat ... ansa.it

manovra nuova bocciatura bceManovra, Marattin: che rischio l’aumento della Tobin tax -  Il deputato suggerisce di eliminare due misure molto costose: la rottamazione d ... milanofinanza.it