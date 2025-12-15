Manovra nuova bocciatura dalla Bce | Effetti negativi sulle banche e sulle famiglie

La Bce ha nuovamente bocciato la Manovra, evidenziando effetti negativi su banche e famiglie. Dopo la chiusura della questione sulle riserve auree di Bankitalia, si riaccende lo scontro tra l’istituzione europea e il governo italiano, alimentando tensioni e incertezze sul futuro politico e finanziario del paese.

© Lanotiziagiornale.it - Manovra, nuova bocciatura dalla Bce: “Effetti negativi sulle banche e sulle famiglie” Chiuso quello sulle riserve auree di Bankitalia, si riapre subito lo scontro tra la Bce e il governo sulla Manovra. La Banca Centrale europea, nel suo parere relativo alla tassazione delle istituzioni finanziarie, avverte che le misure previste dal governo con la Manovra potrebbero avere alcuni effetti negativi sul comparto del credito italiano. In particolare, per l’Eurotower il rischio riguarda l’erogazione del credito, gli utili, ma anche patrimonio e liquidità. La Bce, nel parere firmato dalla presidente Christine Lagarde, prevede che le misure ideate dal governo aumentino il carico fiscale effettivo sul settore bancario. Lanotiziagiornale.it Manovra, Draghi: «Legge espansiva, l’Italia crescerà di oltre il 6%» Bce, dalle misure della manovra sulle banche possibili effetti negativi - Le misure a carico delle banche previste dalla Manovra potrebbero avere una serie di effetti negativi sul comparto del credito italiano in termini, fra gli altri, di erogazione del credito, utili, pat ... ansa.it

Manovra, Marattin: che rischio l’aumento della Tobin tax - Il deputato suggerisce di eliminare due misure molto costose: la rottamazione d ... milanofinanza.it

Manovra 2026, c'è un altro rinvio. I nodi ancora aperti sono su enti locali, incentivi alle imprese, oro di Bankitalia e nuova tassa sui pacchi - facebook.com facebook

#CISL in piazza a Roma per chiedere modifiche alla #manovra. "Apriamo una nuova stagione di concertazione per trovare soluzioni e decidere insieme", chiede al governo la Fumarola. "Questa non è una piazza contro". A CGIL e UIL dice: "No a chi urla di x.com