Seminare… il proprio futuro | i detenuti di Aversa diventano operatori agricoli

A Aversa, alcuni detenuti stanno imparando a lavorare nei campi e a confezionare prodotti agricoli, passando dalla detenzione a ruoli pratici nel settore. Questi individui sono coinvolti in attività di semina e cura delle colture, oltre che nel confezionamento di prodotti agricoli. Il progetto mira a offrire loro nuove competenze e opportunità di reinserimento attraverso un percorso pratico e formativo.

Tempo di lettura: 3 minuti Da detenuti a operatori agricoli. E ad addetti al confezionamento. È il percorso formativo che l’ Università Popolare di Caserta e la Casa di reclusione di Aversa hanno portato avanti con successo in questi mesi e che si è concluso con gli esami finali e la consegna degli attestati di formazione professionale rilasciati dalla Regione Campania nelle scorse ore. Non è il primo risultato dell’ente casertano nel sistema penitenziario. Qualche settimana fa un’altra storia di riscatto ha visto insieme l’Università Popolare di Caserta e il Carcere militare giudiziario di Santa Maria Capua Vetere “Caserma Ezio Andolfato”, unico istituto di questo tipo attivo in Italia dal 2005: venti detenuti hanno difatti conseguito la qualifica di manutentore del verde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Seminare… il proprio futuro: i detenuti di Aversa diventano operatori agricoli Carcere, sovraffollamento e suicidi: “Operatori e detenuti abbandonati dal ministero”Dopo i due decessi in pochi giorni, visita del deputato dem Claudio Stefanazzi a Borgo San Nicola. Leggi anche: Dal carcere militare al lavoro, 20 detenuti diventano manutentori del verde Approfondimenti e contenuti su Seminare il proprio futuro i detenuti.... Argomenti discussi: Agricoltura, il 9 marzo a Firenze il focus sulle ricadute della Pac in Toscana. Seminare il proprio futuro: i detenuti di Aversa diventano operatori agricoliIl riscatto passa per la formazione professionale mirata al reinserimento sociale ... msn.com Seminare il futuro, in 5 regioni l'evento di NaturaSìPomarance, 20 ott. (askanews) - Come ogni anno, si è svolta in cinque grandi aziende agricole bio l'iniziativa Seminare il futuro, promossa da NaturaSì assieme alla Fondazione omonima. Un evento nato ... notizie.tiscali.it