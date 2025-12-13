Carcere sovraffollamento e suicidi | Operatori e detenuti abbandonati dal ministero

Il carcere di Borgo San Nicola a Lecce è al centro di un grave problema di sovraffollamento e di conseguenze tragiche, con due suicidi in pochi giorni. La situazione evidenzia le criticità della gestione penitenziaria e il senso di abbandono di operatori e detenuti, sollevando importanti interrogativi sul sistema carcerario italiano.

LECCE – Due suicidi in pochi giorni. È questo il drammatico bilancio che ha riacceso i riflettori sul penitenziario di Borgo San Nicola. Un’emergenza denunciata dal Sappe, sindacato della polizia penitenziaria, e che ha spinto il deputato leccese del Partito democratico Claudio Stefanazzi a. Lecceprima.it Lecce, carcere: condizioni disumane, suicidi annunciati - «Dopo che in questi giorni un’altra persona detenuta si è tolta la vita, sentiamo il bisogno di fare qualcosa. giornaledipuglia.com

Lecce, nel carcere due suicidi in pochi giorni: «quando un detenuto si toglie la vita è una sconfitta» - L'allarme arriva dal Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria «tra il silenzio di tutte le autorità a cui ci siamo rivolti» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Pistoia. Suicidio in carcere, Sos dal sindacato e dalla politica: “Interventi rapidi e urgenti” di Daniela Gori La Nazione, 8 dicembre 2025 Sovraffollamento e mancanza di sostegno psicologico: sono i temi su cui si concentra l’attenzione dopo l’ennesimo suicidio - facebook.com facebook

