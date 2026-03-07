Sei Nazioni l’Italia fa l’impresa | Inghilterra battuta per la prima volta 23-18

L’Italia di rugby ha ottenuto una vittoria storica contro l’Inghilterra nella partita delle Sei Nazioni, con il punteggio di 23-18. È la prima volta che gli azzurri riescono a battere gli inglesi dopo 32 sconfitte consecutive. La partita si è svolta in un clima di grande tensione, con l’Italia che ha saputo mantenere il vantaggio fino al fischio finale.

L’Italrugby riesce a battere per la prima volta i Bianchi di Albione con una rimonta memorabile nella ripresa, con la meta vincente di Marin negli ultimi minuti L’Italia del pallone ovale riesce finalmente a sconfiggere la propria bestia nera, quell’Inghilterra che l’aveva battuta per ben 32 volte consecutivamente. Trascinati dal tifo scatenato di un Olimpico stracolmo, gli Azzurri di Quesada riescono finalmente a sconfiggere i Bianchi con una rimonta straordinaria nel secondo tempo. Vittoria davvero storica che dimostra oltre ogni dubbio che il rugby tricolore è entrato di diritto nell'élite della palla ovale. Per piegare l’Inghilterra ci è voluta una prestazione quasi commovente degli Azzurri, che sono andati dietro tra il primo e il secondo tempo, pagando gli errori nel gioco aereo e una mischia non efficace come al solito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Italia fantastica al Sei Nazioni, battuta 23-18 l'Inghilterra: prima storica vittoria in 33 incontriL'Italia conquista una storica vittoria (23-18) contro l'Inghilterra allo stadio Olimpico grazie a una meta decisiva di Marin e al piede preciso di...

L'Italia del rugby fa la storia: l'Inghilterra è battuta 23-18!L'Italia di Gonzalo Quesada firma un'impresa storica e supera per 23-18 l'Inghilterra all'Olimpico nel match ha completato la quarta giornata del Sei...

