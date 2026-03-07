L' Italia del rugby fa la storia | l' Inghilterra è battuta 23-18!

L'Italia del rugby conquista una vittoria storica battendo l'Inghilterra 23-18 all'Olimpico di Roma. Dopo 32 sconfitte consecutive contro questa squadra, il risultato segna un cambiamento importante per il movimento nazionale. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, e gli azzurri hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine, riuscendo a mettere fine a una lunga serie negativa.

L’Italia di Gonzalo Quesada firma un’impresa storica e supera per 23-18 l’Inghilterra all’Olimpico nel match ha completato la quarta giornata del Sei Nazioni. Dopo 32 sconfitte, arriva così la prima vittoria contro l’unica big europa che gli azzurri non avevano mai sconfitto. E arriva la seconda vittoria nel Torneo, dopo quella con la Scoizia nella prima giornata, che lancia l’Italia al quarto posto con 9 punti, a -3 sugli inglesi. In testa ci sono Scozia e Francia con 16, davanti all’Irlanda (14). Fra una settimana l’ultima giornata, con il Sei Nazioni che si deciderà tra Irlanda-Scozia (ore 15.10) e Francia-Inghilterra (21.10). In mezzo Galles-Italia (17. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE Italia-Inghilterra 23-18, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: Menoncello inventa, Marin va in meta!80' TENUTO INGLESE!!!!!!!! Grande difesa azzurra sul punto d’incontro a 38" dalla fine! Grande Michele Lamaro! 78' Ora i palloni alti sono tutti...

LIVE Italia-Inghilterra 23-18, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: I GLADIATORI AFFONDANO I LEONI! Gloria azzurra all’Olimpico!Finisce un sabato clamoroso per il rugby italiano e finisce la diretta di OA Sport.

