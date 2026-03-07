Sei Nazioni la meta di Marin vale il trionfo | guarda la vittoria sull’Inghilterra

Allo Stadio Olimpico, l’Italia del rugby ha vinto contro l’Inghilterra, ottenendo il secondo successo nel torneo Sei Nazioni. Marin ha segnato una meta decisiva che ha contribuito alla vittoria. La partita è stata intensa e combattuta fino all’ultimo fischio, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo in campo.

Allo Stadio Olimpico l’Italia del rugby firma una vittoria destinata a restare nella storia, superando l’Inghilterra al termine di una sfida intensa e combattuta e centrando il secondo successo in questo Sei Nazioni. Gli azzurri partono con grande personalità e vanno vicini al vantaggio già prima dell’intervallo, ma a inizio ripresa sono gli inglesi a colpire con una meta di Ruebuck. L’Italia però reagisce con carattere, restando agganciata grazie alla precisione al piede di Paolo Garbisi e approfittando anche della doppia superiorità numerica. A decidere tutto, al 72’, è la meta di Marin che accende l’Olimpico e consegna agli azzurri un successo memorabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE Italia-Inghilterra 23-18, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: Menoncello inventa, Marin va in meta!80' TENUTO INGLESE!!!!!!!! Grande difesa azzurra sul punto d’incontro a 38" dalla fine! Grande Michele Lamaro! 78' Ora i palloni alti sono tutti...

Storica vittoria dell’Italia del rugby sull’Inghilterra nel Sei Nazioni: finisce 23-18 per gli AzzurriNel 1991 ci fu il primo incontro tra le due formazioni e oggi nel 2026 arriva la prima vittoria in assoluto dell’Italrugby: è storia.

Italrugby da sogno al Sei Nazioni, gli azzurri battono l'Inghilterra e scrivono la storia LE FOTOAccade all'Olimpico, nel 'fortino', ora si può chiamare così, degli uomini di Quesada che all'esordio di questo Sei Nazioni avevano già battuto la Scozia. Il 23-18 contro l'Inghilterra, però, ha un sa ... ansa.it

