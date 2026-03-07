Sei Nazioni Italrugby nella storia | Inghilterra battuta per la prima volta

L’Italia del rugby ha ottenuto una vittoria storica battendo l’Inghilterra 23-18 durante la quarta giornata del Sei Nazioni, giocata oggi allo stadio Olimpico di Roma. È la prima volta che la nazionale italiana supera l’avversario britannico in questa competizione. La partita si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 7 marzo, davanti a un pubblico presente allo stadio.

(Adnkronos) – Vittoria storica per l’Italia del rugby che sconfigge 23-18 l’Inghilterra in un match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni, disputato oggi 7 marzo allo stadio Olimpico di Roma. Per l’Italia è la prima vittoria contro l’Inghilterra dopo 32 sconfitte. “Eravamo nervosi prima del match”, dice il capitano Michele Lamaro a Itv. “Sentivamo la tensione, in campo abbiamo lottato come sempre. In difesa siamo stati un muro, tutti uniti”, aggiunge. Gli azzurri vanno in meta con Menoncello (33?) e con Marin (72?), che realizza la segnatura decisiva. Garbisi trasforma le 2 mete (34?, 73?) e aggiunge 3 piazzati determinanti (20?, 57?, 60?). 🔗 Leggi su Seriea24.it

