L’Italia ha battuto l’Inghilterra per 23-18 nella quarta giornata del Sei Nazioni, segnando una vittoria storica nel rugby nazionale. Questa è la prima volta che la squadra italiana supera i britannici in questa competizione, un risultato che resterà impresso nella storia del rugby italiano. La partita si è svolta con intensità e determinazione, lasciando un segno importante nel torneo.

Una vittoria destinata a restare negli annali del rugby italiano. L’ Italia ha scritto una pagina storica del Sei Nazioni, superando l’ Inghilterra per 23-18 nella gara valida per la quarta giornata del torneo. Un successo che arriva dopo una lunga serie di sconfitte contro gli inglesi e che rappresenta la prima affermazione di sempre degli azzurri contro questa avversaria nella competizione. Il risultato finale segna la fine di una striscia negativa durata anni. Prima di questo incontro, infatti, la nazionale italiana aveva sempre perso contro l’Inghilterra nel torneo, collezionando 32 sconfitte consecutive. Il trionfo ottenuto dagli azzurri assume quindi un valore simbolico enorme, perché spezza un tabù che sembrava impossibile da superare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sei nazioni, Italia nella storia: battuta per la prima volta l’Inghilterra

