A Genova, un uomo di 73 anni è stato arrestato per detenzione di droga, con 12 grammi di cocaina sequestrati. L’indagine ha evidenziato movimenti sospetti nel condominio di residenza. L’uomo, con precedenti penali, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto alla droga sul territorio.

I controlli mirati a Genova Nelle ultime settimane gli agenti del Commissariato Cornigliano hanno intensificato i controlli nei pressi di un condominio situato in via Cernuschi, a seguito di segnalazioni relative a una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori hanno osservato un insolito via vai di persone che entravano e uscivano rapidamente dallo stabile, comportamento che ha destato sospetti e ha spinto le forze dell’ordine ad approfondire la situazione. L’identificazione del sospetto e la perquisizione Durante uno di questi servizi di osservazione gli agenti hanno individuato tra i presenti un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati in materia di stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Movimenti sospetti in un condominio a Genova, arrestato per spaccio un 73enne con precedenti penali

