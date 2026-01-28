La squadra di Bologna si prepara a una partita decisiva. Gli uomini di scena sono determinati a provarci, anche se le cose non stanno andando come speravano. In conferenza, il centrocampista Federico Bernarderschi ha ammesso che c’è ancora molto da lavorare e che bisogna ripartire dalle basi. La tensione cresce in vista di questa sfida importante, con i tifosi che aspettano risposte concrete.

La missione è chiara: provare ad entrare fra le prime 8. Difficile? Impossibile? Durissima, ecco. "Dobbiamo ragionare gara per gara, anche questa è importantissima dentro una competizione a cui teniamo: eravamo partiti con l’idea di arrivare fra le prime 24, ora abbiamo qualche possibilità di arrivare fra le prime otto – ragiona a voce alta Vincenzo Italiano -. Il Maccabi è fuori dalla competizione, vediamo se riusciamo a fare una grande prestazione, guadagnare qualche posizione. In campionato non ci sta andando bene per tanti motivi ma dobbiamo ripartire da qui. Detto che siamo ancora dentro a tre competizioni, siamo qui a sperare ancora negli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna, missione "prime 8". Italiano: "Partita importantissima, vogliamo provarci"

