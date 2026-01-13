Mi ha morso un serpente marino velenoso All’inizio pensavo fossero alghe poi ho sentito come un ago perforarmi la pelle | Luigi Mario Favoloso ricoverato in ospedale nelle Filippine

Durante una visita nelle Filippine, Luigi Mario Favoloso è stato morso da un serpente marino velenoso durante un'escursione di snorkeling. Il content creator, noto ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha condiviso sui social il suo ricovero in ospedale, descrivendo il momento come improvviso e doloroso, con la sensazione di un ago che perforava la pelle. L'episodio ha richiesto cure mediche urgenti per il veleno e la sicurezza dell'intervento.

Una vacanza alle Filippine si è trasformata in una corsa in ospedale per Luigi Mario Favoloso. Il content creator ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato sui social di essere stato morso da un serpente marino velenoso durante un'escursione di snorkeling, mentre si trovava in mare insieme alla fidanzata Elena Morali. A rendere pubblica la disavventura è stato lo stesso Favoloso con un post su Instagram, corredato da una foto scattata in ospedale. Nell'immagine appare disteso su un lettino, con una gamba medicata nel punto del morso: " Nelle ultime 48 ore, mi hanno rimesso in sesto ", ha scritto.

