Mondello | dopo Harry via detriti e alghe tra le piazze

Dopo il passaggio del ciclone Harry, a Mondello sono stati rimossi detriti e alghe dalle piazze e dal lungomare. L’amministrazione comunale ha già avviato interventi per ripulire le aree interessate, garantendo la riapertura delle zone pubbliche ai cittadini e ai visitatori. Il lavoro di intervento sta proseguendo per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

Il vento del Ciclone Harry ha lasciato il segno sul lungomare di Mondello, ma la risposta dell'amministrazione comunale sta già prendendo forma concreta. La consigliera Caterina Meli valuta positivamente il piano operativo coordinato dall'assessore Piero Alongi e dal sindaco Roberto Lagalla per ripristinare la sicurezza e il decoro della zona. Le operazioni di pulizia e manutenzione sono programmate a partire dai prossimi giorni, con un specifico sulla rimozione dei detriti accumulati tra piazza Valdesi e la piazza di Mondello. L'intervento non si limita alla semplice spazzatura, ma include la gestione ambientale della posidonia e delle alghe, nel rispetto delle normative vigenti per l'ecosistema marino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Strade del litorale invase da rifiuti e detriti dopo il ciclone Harry, Rap in azione da Mondello all'ArenellaRimozione di fango e detriti, ma anche di rifiuti misti, pedane, pneumatici, pezzi di legno e perfino delle barche travolte dalle onde.

Mondello, Meli: “Bene la programmazione degli interventi sul lungomare dopo il Ciclone Harry”La consigliera comunale Caterina Meli interviene in merito alle attività programmate dall’amministrazione comunale per il ripristino delle condizioni...

