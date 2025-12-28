Raid dei ladri nel cimitero. Presi statue cornici e arredi.

PALAZZO PIGNANO (Cremona) Sono al vaglio dei carabinieri di Pandino tutti gli elementi utili all’indagine avviata per individuare i ladri che la vigilia di Natale, in pieno giorno, hanno rubato statue (almeno dieci), cornici e arredi in bronzo dal cimitero della frazione Scannabue. Il fatto è avvenuto fra le 11,30 e le 12,30. Una decina le tombe prese di mira. Quando gli amministratori comunali sono intervenuti, avvertiti dai cittadini, quattro statue erano ancora lì sul posto, anche se già staccate dalla loro base. I ladri non sono riusciti a caricarle sul mezzo con cui sono arrivati oppure pensavano di tornare indietro a prendere anche quelle ma poi non ci sono riusciti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

