Villaggio Falcone trovata una bomba nel bagagliaio di un' auto Strage evitata

Un controllo su un'auto sospetta in via Padre Ezechiele Ramin ha portato alla scoperta di un ordigno artigianale nel bagagliaio. Le forze dell'ordine hanno individuato una bomba con un innesco manuale, evitando così un potenziale pericolo per i residenti. La scoperta si è verificata durante un’ispezione di routine che ha permesso di prevenire un possibile incidente. La vettura è stata sequestrata e le indagini continuano per chiarire chi abbia lasciato l’ordigno lì.

Un controllo su un'auto sospetta in via Padre Ezechiele Ramin, nella zona di Villaggio Falcone, ha portato i caschi bianchi del VI gruppo della polizia locale alla scoperta di un ordigno artigianale con un innesco manuale riposto nel bagagliaio. Immediato l'intervento degli artificieri che hanno confermato la pericolosità dell'ordigno. Sono in corso le indagini volte a risalire agli autori e alla finalità del presunto attentato. Sull'episodio è intervenuto il commento del sindacato unitario lavoratori polizia locale che ha reso noto la notizia del rinvenimento per voce del segretario romano Marco Milani sottolinea: “Ancora una volta la presenza capillare sul territorio delle donne e gli uomini delle polizie locali, dimostrano come queste costituiscano ormai la prima linea nella gestione della sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Romatoday.it Bomba devastante alla BNL di Pomigliano, strage evitata: ennesimo tentativo di furtoNella notte tra il 7 e l’8 gennaio 2026, un ordigno esplosivo è stato lanciato contro la filiale BNL di Pomigliano d’Arco. Quel che resta di una strage di mafia: alle Colonne di San Lorenzo le lamiere dell’auto della scorta di Giovanni FalconeAlle Colonne di San Lorenzo a Milano sono stati lasciati i resti dell’auto di scorta di Giovanni Falcone. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Omicidio a Scandicci, donna trovata morta e decapitata nell'ex area Cnr vicino a un casolareUna donna è stata trovata morta e decapitata vicino a un casolare nell'ex area Cnr di Scandicci (Firenze): le FdO indagano sull’omicidio ... virgilio.it Il villaggio di Carnevale è finalmente aperto! **Fino a domenica 15 febbraio**, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00, il villaggio di Carnevale a Calata Falcone Borsellino e in piazza Caricamento vi aspetta con animazioni e intrattenimento per tutte - facebook.com facebook Il villaggio di Carnevale è finalmente aperto! Fino a domenica 15 febbraio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, il villaggio di Carnevale vi aspetta a Calata Falcone Borsellino e in piazza Caricamento con animazioni e intrattenimento per tutte le età. x.com