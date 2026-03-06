Maxi frode fiscale nelle vendite online per oltre 28 milioni di euro | tre arresti in carcere una commercialista milanese

Tre persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Pavia in relazione a una maxi frode fiscale nelle vendite online, con un danno stimato superiore ai 28 milioni di euro. Tra gli arrestati c’è anche una commercialista milanese. Le indagini hanno portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti degli imputati. La vicenda riguarda operazioni illecite legate a pratiche fiscali irregolari nel commercio digitale.

Pavia, 6 marzo 2026 – Tre persone accusate di aver organizzato una frode fiscale nelle vendite online sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Pavia. Nell’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Pavia. Una commercialista milanese è finita in carcere, mentre per due imprenditori (amministratori di fatto di alcune società, con sede operativa in Lomellina e nel Milanese) sono stati disposti gli arresti domiciliari con obbligo di portare il braccialetto elettronico. In azione la Guardia di Finanza Il sistema di “frodi carosello”. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito un sistema di "frodi carosello" all'imposta sul valore aggiunto, portando alla luce un meccanismo di frode quantificato in oltre 28 milioni di euro, attuato attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

