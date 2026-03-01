Prurito | la scienza ha finalmente capito perché è difficile smettere di grattarsi

Una recente ricerca ha identificato i meccanismi che rendono difficile smettere di grattarsi in presenza di prurito. Gli scienziati hanno analizzato come il cervello e il sistema nervoso reagiscono a questa sensazione, offrendo nuove prospettive per affrontare condizioni croniche come la dermatite. La scoperta apre la strada a possibili sviluppi terapeutici per gestire meglio questo fastidio.

A tutti è capitato almeno una volta: all'improvviso arriva il prurito, ci si gratta e, poco dopo, il corpo segnala che "è sufficiente". In qualche caso, tuttavia, più ci si gratta e più si sente il bisogno di continuare. Fino ad oggi, i processi biologici che determinano il sollievo momentaneo e, soprattutto, il segnale che indica all'organismo quando fermarsi erano rimasti in gran parte sconosciuti. Una recente ricerca belga, tuttavia, ha decodificato i meccanismi molecolari che permettono al sistema nervoso di regolare la sensazione di prurito. Comprendere questo delicato equilibrio potrebbe aiutare soprattutto le persone affette da psoriasi, dermatite atopica o eczema, condizioni croniche in cui il bisogno di grattarsi diventa persistente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

