Perde il controllo della moto in tangenziale biker ' vola' sull' asfalto

Un grave incidente si è verificato giovedì pomeriggio sulla Corda Molle, a Capriano del Colle, coinvolgendo un motociclista di 49 anni. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo ha perso il controllo della moto in tangenziale, volando sull’asfalto. L’impatto violento ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, lasciando dietro di sé scene di grande preoccupazione e sgomento.

Un brutto incidente stradale ha coinvolto un uomo di 49 anni sulla Corda Molle, all'altezza della ItalPresseGauss di Capriano del Colle, nel tardo pomeriggio di giovedì. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia, il motociclista avrebbe perso il controllo della sua moto per cause.

