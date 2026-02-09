Cavalla scivola in un fiume dopo volo di 4 metri salvata dai Vigili del fuco
Questa mattina a Ponte Parrano, un cavallo è finito in un fiume dopo essere caduto da un’altezza di quattro metri. La recinzione del maneggio si è rotta improvvisamente, lasciando l’animale senza via di uscita. I Vigili del fuoco sono arrivati in fretta e sono riusciti a recuperarla prima che si facesse male o si allontanasse troppo. L’intervento è durato poco, e il cavallo ora sta bene.
Cavalla cade in un fiume dopo volo di 4 metri, salvata dai Vigili del fuoco.L'intervento questa mattina, 9 febbraio, nei pressi di Ponte Parrano, a Nocera Umbra, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare l'animale che, a causa della rottura di una recinzione del maneggio, era caduto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
