Cavalla scivola in un fiume dopo volo di 4 metri salvata dai Vigili del fuco

Questa mattina a Ponte Parrano, un cavallo è finito in un fiume dopo essere caduto da un’altezza di quattro metri. La recinzione del maneggio si è rotta improvvisamente, lasciando l’animale senza via di uscita. I Vigili del fuoco sono arrivati in fretta e sono riusciti a recuperarla prima che si facesse male o si allontanasse troppo. L’intervento è durato poco, e il cavallo ora sta bene.

