Cavalla scivola in un fiume dopo volo di 4 metri salvata dai Vigili del fuoco

Questa mattina a Nocera Umbra, una cavalla è caduta in un fiume dopo essere scivolata da un'altezza di circa 4 metri. L'animale si trovava in un maneggio vicino a Ponte Parrano, quando una rottura della recinzione ha fatto sì che la cavalla scappasse e finisse nel fiume. I Vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a recuperare l'animale, mettendo fine alla sua fuga.

Cavalla cade in un fiume dopo volo di 4 metri, salvata dai Vigili del fuoco.L'intervento questa mattina, 9 febbraio, nei pressi di Ponte Parrano, a Nocera Umbra, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare l'animale che, a causa della rottura di una recinzione del maneggio, era caduto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Nocera Umbra Cavalla scivola in un fiume dopo volo di 4 metri, salvata dai Vigili del fuco Questa mattina a Ponte Parrano, un cavallo è finito in un fiume dopo essere caduto da un’altezza di quattro metri. Cavalla fa un volo di 4 metri e finisce in un torrente: salvata dai vigili del fuoco. Il video Una cavalla è finita in un torrente a Ponte Parrano, a Nocera Umbra. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. IL FROSINONE SCIVOLA AL 3° POSTO... Epilogo amaro della 23a giornata per il Frosinone che, almeno per ora deve dire addio, al 2° posto in classifica. I giallazzurri, sconfitti ieri dalla capolista Venezia e rimasti fermi a quota 46 punti, vengono oggi scaval facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.