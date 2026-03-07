Scippo a Torino fermati due nordafricani | poliziotti accerchiati

Due uomini di origine nordafricana sono stati fermati a Torino dopo aver compiuto uno scippo ai danni di un anziano, strappandogli una catenina dal collo. I poliziotti sono intervenuti e hanno circondato i due sospetti, che sono stati successivamente fermati. L’episodio si è verificato poco prima e ha portato all’arresto dei due soggetti coinvolti.

TORINO, 07 MAR – Momenti di tensione si sono registrati ieri pomeriggio alla periferia nord di Torino, dove una volante della polizia di Stato è stata circondata da una decina di persone che voleva impedire che un presunto scippatore venisse portato via per l'identificazione. I fatti sono accaduti intorno alle 17. Secondo a quanto si apprende da fonti qualificate, poco prima due uomini di origine nordafricana avevano strappato una catenina dal collo di un anziano in corso Grosseto. Uno dei due è stato fermato dagli agenti in via Martorelli, mentre il presunto complice è stato individuato in largo Giulio Cesare, nel quartiere Barriera di Milano.