Scippo a un' anziana | scatta l' avviso orale per il minorenne rintracciato dai poliziotti

La polizia ha individuato e avvisato oralmente un minorenne di Latina, considerato pericoloso. L’episodio è avvenuto dopo un furto con scippo a un’anziana, e il questore Fausto Vinci ha deciso di intervenire subito, applicando l’avviso orale per cercare di evitarne altri.

L'episodio avvenuto nei giorni scorsi a Latina. Gli agenti della squadra volante sono riusciti a identificare uno dei responsabili, per il quale il questore ha ora emesso una misura preventiva Un avviso orale del questore Fausto Vinci ha colpito un minorenne di Latina, ritenuto “socialmente pericoloso”. E' un provvedimento che scaturisce da approfondimenti successivi a un grave episodio di cronaca avvenuto nei giorni scorsi proprio nel capoluogo, in una zona vicina al centro, dove una donna anziana è rimasta vittima di uno scippo. Ad agire erano più soggetti, tutti giovanissimi, uno dei quali è stato individuato dalla squadra volante a stretto giro e denunciato all'autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Latinatoday.it

I Carabinieri di Sala Consilina hanno arrestato due giovani, di 28 e 24 anni, accusati di aver rubato a un’anziana tra agosto e novembre 2025.

Recentemente, l’area esterna della stazione ferroviaria di Codogno è stata teatro di un episodio di microcriminalità.

