Roma Fiumicino entra nella storia | un risultato senza precedenti per l’aeroporto

22 dic 2025

I primati di Roma sono storicamente davvero tanti, ma nella sua narrazione contemporanea se ne aggiunge uno senza precedenti: nel 2025 l’aeroporto di Fiumicino ha raggiunto un traguardo mai visto prima, vivendo una svolta che ha il sapore delle connessioni globali e la centralità dei viaggi internazionali. Si tratta di un risultato straordinario che ci racconta di una città che è sempre più al centro del mondo e che sembra finalmente in grado di intercettare flussi, viaggiatori e nuove rotte aereo. Il principale scalo romano si proietta così in un’inedita dimensione. Ma qual è il record che ha raggiunto quest’anno? L’aeroporto di Roma Fiumicino entra nella storia raggiungendo un traguardo del tutto inedito. 🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

