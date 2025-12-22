I primati di Roma sono storicamente davvero tanti, ma nella sua narrazione contemporanea se ne aggiunge uno senza precedenti: nel 2025 l’aeroporto di Fiumicino ha raggiunto un traguardo mai visto prima, vivendo una svolta che ha il sapore delle connessioni globali e la centralità dei viaggi internazionali. Si tratta di un risultato straordinario che ci racconta di una città che è sempre più al centro del mondo e che sembra finalmente in grado di intercettare flussi, viaggiatori e nuove rotte aereo. Il principale scalo romano si proietta così in un’inedita dimensione. Ma qual è il record che ha raggiunto quest’anno? L’aeroporto di Roma Fiumicino entra nella storia raggiungendo un traguardo del tutto inedito. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Italia in tre finali di specialità ai Mondiali di ginnastica artistica: un risultato raro nella storia. I precedenti azzurri

Leggi anche: Re Carlo parla del suo tumore: un gesto senza precedenti nella storia della monarchia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Roma Fiumicino entra nella storia: un risultato senza precedenti per l’aeroporto; L’Aeroporto di Fiumicino supera per la prima volta i 50 milioni di passeggeri annui; Fiumicino oltre quota 50 milioni: record storico per l’hub di Roma - pagina 2; Aeroporto di Fiumicino mai così affollato: nel 2025 superati i 50 milioni di passeggeri.

Roma Fiumicino entra nella storia: un risultato senza precedenti per l’aeroporto - Nel 2025 l’aeroporto di Roma Fiumicino entra nella storia con un record senza precedenti, simbolo di connessioni globali. funweek.it

FIUMICINO, NEL 2025 - All’aeroporto di Roma Fiumicino è stato raggiunto e superato, per la prima volta, il record storico di 50 milioni di passeggeri in un anno. 9colonne.it