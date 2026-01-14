Cortina rapina armata in pieno centro | colpo senza precedenti nella storia della Regina delle Dolomiti

Nella centrale Corso Italia a Cortina d’Ampezzo, si è verificata una rapina armata ai danni di una gioielleria. Due uomini armati, con volto scoperto, sono entrati nel negozio e hanno minacciato la commessa. Un terzo complici li attendeva in auto. L’episodio rappresenta un episodio insolito e preoccupante nella storia della località, attirando l’attenzione sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze nel centro della Regina delle Dolomiti.

