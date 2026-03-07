Scianna porta Rueff a teatro | Esplora la società del profitto

Tre uomini, venditori di una grande azienda industriale, si incontrano in una stanza d’albergo per discutere di un cliente considerato decisivo per le sorti della compagnia. L’incontro si svolge in un’atmosfera tesa, mentre cercano di convincere il potenziale acquirente a scegliere i loro prodotti. La scena viene portata a teatro da un regista che intende esplorare le dinamiche della società del profitto.

Tre uomini, venditori di un’importante compagnia industriale che cercano di conquistare un cliente ‘cruciale’ per le sorti dell’azienda, si incontrano in una stanza d’albergo. Con loro c’è anche un misterioso ’Uomo’. In questo spazio chiuso si confrontano ambizioni, fragilità e conflitti interiori, mentre sullo sfondo prende forma una riflessione sulla società del profitto e sulla progressiva marginalizzazione dell’essere umano in un mondo dominato dalla tecnica. Ecco in sintesi Hospitality Suite di Roger Rueff, spettacolo diretto da Francesco Scianna, anche interprete insieme a Sergio Romano, Lorenzo Crovo e Fabrizio Romano. La nuova... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

