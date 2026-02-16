Modena teatro Churchill | L’amore del cuore esplora inquietudini familiari tra linguaggio e realtà nel 2026

A Modena, il teatro Churchill affronta il tema delle difficoltà familiari con lo spettacolo “L’amore del cuore”, che debutta nel 2026 al Teatro delle Passioni. La rappresentazione mette in scena un racconto intenso che riflette le tensioni tra parole e sentimenti, offrendo agli spettatori un’occasione per riflettere sulle sfide quotidiane di molte famiglie.

Modena si prepara a un’immersione nel teatro di Churchill: “L’amore del cuore” al Teatro delle Passioni. Dal 17 al 22 febbraio 2026, il Teatro delle Passioni di Modena ospiterà “L’amore del cuore”, una nuova produzione di lacasadargilla in collaborazione con Emilia Romagna Teatro e La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello. Lo spettacolo, tratto dall’opera della drammaturga britannica Caryl Churchill, promette di svelare le dinamiche complesse e spesso inquietanti delle relazioni familiari attraverso una messa in scena che sfida le convenzioni teatrali e la stessa natura della rappresentazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Trapani si prepara ad accogliere l’ottava edizione di TrapanIncontra, una rassegna letteraria che nel 2026 si concentra sulla “Ricostruzione”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.