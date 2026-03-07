Sci Pirovano vince due gare consecutive per un centesimo e ora è in vetta alla classifica della discesa femminile

Laura Pirovano ha vinto due gare consecutive nella discesa femminile di Coppa del Mondo in Val di Fassa, con un margine di un centesimo e un vantaggio di 28 centimetri sull’austriaca Cornelia Huetter. La sciatrice italiana si è posizionata in vetta alla classifica della discesa femminile, confermando le sue prestazioni nelle ultime prove. La competizione si è conclusa con Pirovano che ha completato il percorso in 1’20”91.

Un vantaggio di 28 cm sull'austriaca Huetter. A Milano-Cortina arrivò sesta nella discesa e quinta nel SuperG. Undicesima, invece, Goggia a Val di Fassa. Laura Pirovano fa il bis nella discesa di Coppa del mondo di sci femminile. L’azzurra vince in Val di Fassa di nuovo per un centesimo (1’20”91), sull’austriaca Cornelia Huetter, con un vantaggio di 28 cm. Terza la svizzera Corinne Suter. Undicesima Sofia Goggia (1:21.96). Ora la 28enne Azzurra è in testa nella classifica generale di specialità. L’atleta trentina è attualmente a 426 punti, a una gara dalla fine della stagione. Dietro di lei, la tedesca Emma Aicher con 408 punti. I Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 sono stati la sua prima presenza olimpica, dove si è piazzata al sesto posto nella discesa libera e quinta nel SuperG. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Italia ancora sul podio grazie al campione Giacomo Bertagnolli che porta a casa una magnifica medaglia di bronzo nella discesa dello Sci Alpino Paralimpico MilanoCortina2026 Paralympic Games Foto: La Gazzetta dello Sport - facebook.com facebook

La sciatrice italiana Chiara Mazzel ha vinto la medaglia d’argento nella discesa libera dello sci alpino, per la categoria visually impaired (VI), alle Paralimpiadi invernali. È la prima medaglia per l’Italia in questa edizione x.com