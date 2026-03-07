LO HA RIFATTO! Laura Pirovano vince ancora per un centesimo e vola in testa alla classifica di discesa!

Laura Pirovano ha conquistato nuovamente la vittoria in discesa in Val di Fassa, battendo la concorrente di un solo centesimo. Questa vittoria le permette di salire in testa alla classifica di specialità. È il secondo successo consecutivo per l’atleta, che conferma così la sua performance sulla neve. La competizione ha visto protagonisti diversi sciatrici, ma Pirovano si è distinta per la sua precisione.

Ancora una volta per un centesimo! Laura Pirovano lo ha rifatto e concede il bis in discesa in Val di Fassa. Un fine settimana semplicemente incredibile per la trentina, che dal non essere mai salita sul podio in Coppa del Mondo, si trova per due volte proiettata sul gradino più alto nel giro di due giorni. Una doppietta inoltre che lancia l'azzurra anche in testa alla classifica di specialità ed ora che manca solo la gara delle finali di Lillehammer la sfera di cristallo diventa molto più di un sogno. Proprio come ieri il successo è arrivato per un solo centesimo e questa volta alle spalle dell'azzurra ci finisce l'austriaca Cornelia Huetter, che sembrava aver ipotecato la vittoria dopo la sua discesa.