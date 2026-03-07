Laura Pirovano ha ottenuto un’altra vittoria nello sci, questa volta con lo stesso margine di un centesimo di secondo, come accaduto 24 ore prima. La atleta ha confermato il successo in modo sorprendente, ripetendo il risultato che aveva già ottenuto nella gara precedente. La gara si è conclusa con un risultato molto ravvicinato tra le prime posizioni.

Laura Pirovano vince ancora in discesa libera a Passo San Pellegrino. Bis incredibile, sempre con un solo centesimo di margine E chi se lo poteva immaginare? Laura Pirovano ha vinto di nuovo. Come 24 ore prima, con lo stesso margine di 24 ore prima: un centesimo di secondo. Due discese libere consecutive a Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, due primi posti identici nel distacco. Ieri 6 marzo, a mangiarsi le mani (per un soffio), era stata Emma Aicher, questa volta è toccato all’austriaca Cornelia Hütter. Sul podio anche la svizzera Corinne Suter, a cinque centesimi. Le uniche tre atlete capaci di scendere sotto 1 minuto e 21 secondi. «Avevo la sensazione che non fosse abbastanza: quando ho visto la luce verde per un centesimo, ho detto: “mi state facendo uno scherzo?”» racconta Laura, riferendosi ai tempi del tabellone. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sci, bis clamoroso di Laura Pirovano: ancora vittoria per un centesimo

Leggi anche: Sci, impresa di Laura Pirovano: vittoria storica in Coppa del Mondo per un solo centesimo

Laura Pirovano fa il bis, vince anche la seconda discesa in Val di Fassa per un centesimo

