Un centesimo. Quel minuscolo istante che per anni l’aveva tradita, stavolta le ha dato ragione. Laura Pirovano ha vinto la discesa libera di Val di Fassa, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, sulla pista La Volata del Passo San Pellegrino, con il tempo di 1:21.40. Davanti a lei nessuna. Dietro, per un soffio, la tedesca Emma Aicher e, a 29 centesimi, Breezy Johnson, fresca campionessa olimpica di Milano-Cortina 2026. La 28enne trentina non era mai salita sul podio nel massimo circuito. Ci aveva girato attorno molte volte, però: quarta a Zauchensee, quinta tra Val d’Isère e Soldeu, quinta anche nel superG olimpico. Questa volta, con il pettorale numero otto, ha sciato in modo pulito e continuo su una neve ghiacciata che premiava la morbidezza più che la forza, e ha tenuto la «pole position» fino all’ultima concorrente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sci, impresa di Laura Pirovano: vittoria storica in Coppa del Mondo per un solo centesimo

