Laura Pirovano ha vinto anche la seconda discesa libera in Val di Fassa, valida per la Coppa del mondo di sci alpino, dopo aver ottenuto la prima vittoria venerdì 6 marzo. La gara si è conclusa con un margine di un centesimo di secondo. La sciatrice italiana ha ottenuto il risultato sullo stesso tracciato della discesa precedente.

Home > Sport > Sport invernali > Laura Pirovano fa il bis. Dopo la vittoria di venerdì 6 marzo, la sua prima in carriera, l’azzurra ha conquistato anche la seconda discesa libera in Val di Fassa valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Con il tempo di 1’20"91 ha preceduto di un centesimo l’austriaca Cornelia Huetter, terza l’elvetica Corinne Suter a cinque centesimi. Quarto posto per l’oro olimpico Breezy Johnson. 1 Laura Pirovano ITA 1:20.912 Cornelia Huetter AUT +0.013 Corinne Suter SUI +0.054 Breezy Johnson USA +0.645 Kira Weidle-Winkelmann GER +0. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Laura Pirovano fa il bis, vince anche la seconda discesa in Val di Fassa per un centesimo

Leggi anche: Laura Pirovano, uno splendido bis! A casa sua in Val di Fassa vince la seconda discesa in due giorni

Laura Pirovano vince discesa Val di Fassa per un centesimo, Goggia lontanaLaura Pirovano ha vinto oggi la discesa libera di Val di Fassa, valida per la coppa del mondo femminile di sci.

Tutto quello che riguarda Laura Pirovano.

Temi più discussi: Val di Fassa: Laura Pirovano trionfa nella discesa e si regala il primo podio in Coppa del Mondo; Il centesimo amico: Laura Pirovano cancella il tabù della vittoria; Coppa del Mondo sci, a Laura Pirovano la discesa della Val di Fassa: vince per un centesimo; Gli sci a 3 anni, i quadri, il surf, l'apnea e il piano... finalmente Laura: Oggi è magnifico.

Pazzesca Laura Pirovano: altra vittoria per un solo centesimo, ora è leader della CdM di discesa!Nel giro di ventiquattr'ore sono cambiate in modo incredibile le prospettive della 28enne di Spiazzo, ora a un passo dalla clamorosa impresa. msn.com

LO HA RIFATTO! Laura Pirovano vince ancora per un centesimo e vola in testa alla classifica di discesa!Ancora una volta per un centesimo! Laura Pirovano lo ha rifatto e concede il bis in discesa in Val di Fassa. Un fine settimana semplicemente incredibile ... oasport.it

LAURA AL COMANDO!!! Quando manca una sola gara al termine della Coppa del Mondo di Discesa Libera, Laura Pirovano comanda la classifica generale con 28 punti di vantaggio su Emma Aicher e, con Kira Weidle-Winkelmann e la Huetter, saranno le un - facebook.com facebook

LAURA NON VUOLE FERMARSIIIIIII Continua il weekend magico di Laura Pirovano, che in meno di 24 ore passa dal tabù del podio alla doppietta nella discesa di casa in Val di Fassa. Decisivo un altro centesimo, stavolta su Cornelia Hütter La 28enn x.com