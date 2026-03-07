LIVE Sci alpino Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | LO HA RIFATTO! Laura Pirovano al comando per 0.01 e in vetta alla Coppa del Mondo!

In diretta dalla Val di Fassa, Laura Pirovano ha rifatto la discesa e si è piazzata al primo posto con un vantaggio di 0,01 secondi. Con questa prestazione, si trova in vetta alla classifica della Coppa del Mondo. La gara si sta svolgendo in tempo reale, con aggiornamenti sui pettorali di partenza e la diretta del gigante maschile di Kranjska Gora prevista alle 9.

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 1 Laura Pirovano Italia 1:20.91 2 Cornelia Huetter Austria 1:20.92 +0.01 3 Corinne Suter Svizzera 1:20.96 +0.05 4 Breezy Johnson Stati Uniti 1:21.55 +0.64 5 Kira Weidle-Winkelmann Germania 1:21.59 +0.68 6 Ariane Raedler Austria 1:21.77 +0.86 7 Kajsa Vickhoff Lie Norvegia 1:21.79 +0.88 8 Ester Ledecka Repubblica Ceca 1:21.86 +0.95 9 Marte Monsen Norvegia 1:21.94 +1.039 Nicol Delago Italia 1:21.94 +1.0311 Sofia Goggia Italia 1:21.96 +1.05 11.27 Monsen è pericolosa anche per Pirovano: solo 0.04 di ritardo al secondo intermedio. 11.26 Attenzione ora alla norvegese Marte Monsen: potrebbe finire davanti ad Aicher.