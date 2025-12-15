La Coppa del Mondo di sci alpino Alta Badia 2025 si avvicina, portando il tradizionale gigante sulla Gran Risa e lo slalom di lunedì. A pochi giorni dal Natale, questo evento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione, con orari, dirette TV e streaming da conoscere per seguire le emozioni sulla neve.

© Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Alta Badia 2025: orari, tv, streaming. Gigante sulla Gran Risa e slalom di lunedì!

A pochi giorni dal Natale ritorna uno degli appuntamenti immancabili nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. La Val Badia torna protagonista con lo slalom gigante di domenica 21 dicembre e lo slalom speciale di lunedì 22 dicembre, gare che terranno gli appassionati con il fiato sospeso. Ad aprire le danze, sulla storica Gran Risa, saranno gli specialisti dei pali larghi con il quinto appuntamento stagionale: la prima manche inizierà alle 10:00, mentre la seconda scatterà alle 13:30. La gara di Val d’Isère si è conclusa con l a vittoria di Loic Meillard ed un podio tutto svizzero con Odermatt che, grazie al terzo posto, ha riconquistato il pettorale di leader della specialità. Oasport.it

