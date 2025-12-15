La Coppa del Mondo di sci alpino 2025 torna ad Alta Badia con gare imperdibili. Il programma comprende il gigante sulla celebre pista Gran Risa e lo slalom di lunedì, offrendo emozioni da non perdere. Ecco tutti gli orari, le modalità di visione in tv e streaming per seguire al meglio questo evento di spicco della stagione.

© Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Alta Badia 2025: programma, orari, tv, streaming. Gigante sulla Gran Risa e slalom di lunedì!

A pochi giorni dal Natale ritorna uno degli appuntamenti immancabili nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. La Val Badia torna protagonista con lo slalom gigante di domenica 21 dicembre e lo slalom speciale di lunedì 22 dicembre, gare che terranno gli appassionati con il fiato sospeso. Ad aprire le danze, sulla storica Gran Risa, saranno gli specialisti dei pali larghi con il quinto appuntamento stagionale: la prima manche inizierà alle 10:00, mentre la seconda scatterà alle 13:30. La gara di Val d’Isère si è conclusa con l a vittoria di Loic Meillard ed un podio tutto svizzero con Odermatt che, grazie al terzo posto, ha riconquistato il pettorale di leader della specialità. Oasport.it

Alex Vinatzer sfiora l'impresa e spaventa Odermatt | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Vinatzer irrompe in top5, Odermatt leader - Al termine dello slalom maschile di Val d'Isere lo svizzero Marco Odermatt resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025- oasport.it

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin in vetta, Goggia irrompe in top ten - Mikaela Shiffrin svetta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025- oasport.it

Grande spettacolo a Namur nella quarta prova di Coppa del Mondo di ciclocross. - facebook.com facebook