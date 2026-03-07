Sci alpino è nata una stella azzurra | Laura Pirovano firma la doppietta in Val di Fassa Due vittorie in 24 ore

Nella Val di Fassa, Laura Pirovano ha ottenuto due vittorie consecutive in discesa libera di Coppa del Mondo, imponendosi sulla pista Volata del Passo San Pellegrino. Dopo diversi piazzamenti e occasioni sfiorate, la sciatore italiana ha conquistato il primo e il secondo posto in appena 24 ore, segnando un risultato importante nel circuito internazionale.

Dopo anni di piazzamenti e occasioni sfiorate, è arrivato finalmente il momento di Laura Pirovano. L'azzurra ha conquistato due vittorie in 24 ore nella discesa libera di Coppa del Mondo in Val di Fassa, imponendosi anche nella seconda gara sulla pista Volata del Passo San Pellegrino. Per la sciatrice italiana si tratta delle prime vittorie in carriera dopo ben 29 piazzamenti tra le prime dieci, di cui undici tra le prime cinque, senza mai salire sul podio. Dopo il successo di ieri, ottenuto precedendo di un solo centesimo Emma Aicher, Pirovano ha concesso il bis battendo ancora per un centesimo l'austriaca Cornelia Huetter. Terzo posto per la svizzera Corinne Suter, staccata di cinque centesimi.