Laura Pirovano che meraviglia! Doppietta in Val di Fassa un centesimo per due volte E la vetta della classifica

Laura Pirovano, atleta delle Fiamme Gialle, ha conquistato due volte il primo posto in Val di Fassa, ottenendo una doppietta con un centesimo di vantaggio in entrambe le discese a Passo San Pellegrino. La trentina ha ripetuto la prestazione della gara iniziale, mantenendo la vetta della classifica con una performance che le ha permesso di dominare la competizione.

La trentina delle Fiamme Gialle replica il capolavoro di gara uno e firma anche la seconda discesa di Passo San Pellegrino. Huetter seconda, Suter terza. Con 436 punti Pirovano guida la classifica di specialità: il trofeo di disciplina è lì, a portata di mano C’è chi vince per caso e chi vince perché lo merita. Laura Pirovano appartiene alla seconda categoria, e la seconda discesa di Val di Fassa lo ha dimostrato ancora una volta, con quella perfezione silenziosa che appartiene solo alle grandi. Un centesimo. Lo stesso identico margine di ieri. La stessa luce verde che si accende sul tabellone e che per un attimo sembra quasi uno scherzo, come ha confessato lei stessa. 🔗 Leggi su Sportface.it

Coppa del Mondo sci, a Laura Pirovano la discesa della Val di Fassa: vince per un centesimo(Adnkronos) – La Volata di Passo San Pellegrino battezza la prima, grande vittoria per la trentina Laura Pirovano in Coppa del mondo di sci.

Laura Pirovano vince discesa Val di Fassa per un centesimo, Goggia lontanaLaura Pirovano ha vinto oggi la discesa libera di Val di Fassa, valida per la coppa del mondo femminile di sci.

Contenuti e approfondimenti su Laura Pirovano.

Argomenti discussi: Sci, Laura Pirovano vince la discesa Passo San Pellegrino: primo successo in Coppa del mondo.

LO HA RIFATTO! Laura Pirovano vince ancora per un centesimo e vola in testa alla classifica di discesa!Ancora una volta per un centesimo! Laura Pirovano lo ha rifatto e concede il bis in discesa in Val di Fassa. Un fine settimana semplicemente incredibile ... oasport.it

Sci, Coppa del Mondo: Val di Fassa, la discesa di Laura PirovanoL'azzurra Laura Pirovano in Val di Fassa è al comando, dopo la prima vittoria conquistata venerdì ... msn.com