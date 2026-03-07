Sci alpino | in Val di Fassa Laura Pirovano si ripete Elena Curtoni no

In Val di Fassa, Laura Pirovano ha ripetuto la sua prestazione positiva nello sci alpino, mentre Elena Curtoni non è riuscita a mantenere i risultati della giornata precedente, quando si era classificata in decima posizione. La competizione si svolge in un clima di attesa, con i concorrenti impegnati a migliorare le proprie performance. La gara prosegue con le atlete che cercano di ottimizzare i tempi sulle piste.

La trentina bissa il successo di ieri anche nella discesa libera odierna; la valtellinese sbaglia e accusa un ritardo di quasi 2" In Val di Fassa continuano le giornate da sogno per Laura Pirovano, mentre Elena Curtoni non riesce a ripetere la buona prova di ieri quando era riuscita a chiudere in decima posizione. Questa mattina si è infatti disputata la seconda discesa libera valida per la Coppa del mondo di sci alpino femminile nella località delle Dolomiti e Laura Pirovano ha bissato il successo di ieri. La trentina, che ieri aveva preceduto di un solo centesimo la tedesca Emma Aicher, oggi ha tagliato il traguardo in 1'20"91 battendo sempre per un solo centesimo l'austriaca Cornelia Huetter. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: LAURA PIROVANO CE L’HA FATTA! Grande vittoria dopo 11 top5!

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: COLPO DOPPIO! Laura Pirovano vince ancora per 0.01 e balza in testa alla classifica!

Aggiornamenti e notizie su Sci alpino in Val di Fassa Laura....

Temi più discussi: Presentata ad Itas la Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa; Laura Pirovano, la prima vittoria in Coppa del mondo: trionfa nella discesa libera in Val di Fassa · Sci alpino; Sci alpino oggi seconda discesa libera femminile in Val di Fassa e gigante maschile Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; Val di Fassa: Laura Pirovano trionfa nella discesa e si regala il primo podio in Coppa del Mondo.

LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: LO HA RIFATTO! Laura Pirovano al comando per 0.01 e in vetta alla Coppa del Mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 11.31 ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa Val di Fassa e gigante Kranjska Gora, canali diversi, streamingSarà un sabato dalle grandi emozioni e per tutti i gusti quello che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la seconda discesa ... oasport.it

Discesa libera in Val di Fassa, Laura Pirovano in testa - facebook.com facebook

An easy breezy beautiful day in Val di Fassa #stifelusskiteam @fisalpine x.com