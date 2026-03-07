Schlein vuole usare gli extraprofitti per le accise ma Giorgetti la gela La proposta c' è dal 2023 troveremo margine

Il ministro dell’Economia ha risposto alla proposta di usare gli extraprofitti per le accise, evidenziando che la questione è stata avanzata già nel 2023 e che ci sono margini di manovra. La leader di un partito politico ha espresso l’intenzione di indirizzare le risorse degli extraprofitti in questa direzione, ma il ministro ha precisato che al momento non ci sono decisioni definitive e che si stanno valutando diverse opzioni.

Il suggerimento della leader Pd: "Extragettito Iva per abbassare le accise sulla benzina". La replica a stretto giro del ministro dell'Economia Importanti novità sul dossier accise. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha commentato così la proposta sulle accise mobili avanzata dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein: "La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla. Se ci sono margini? Li troveremo". Entrando nel dettaglio, l'iniziativa della leader del Pd chiama in causa la possibilità di utilizzare il meccanismo delle accise mobili per intervenire sul prezzo dei carburanti.