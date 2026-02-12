MillenniuM | la rivoluzione tecnologica cinese dall’Ia alle rinnovabili Perché l’Europa non può fare a meno di Pechino

La Cina sta facendo passi da gigante nel mondo della tecnologia, superando anche gli Stati Uniti in alcuni settori. Il nuovo numero di MillenniuM spiega come Pechino abbia conquistato questa posizione di leadership, puntando sull’intelligenza artificiale e sulle energie rinnovabili. La scena internazionale cambia rapidamente e l’Europa non può più permettersi di ignorare la crescente potenza cinese.

Come è riuscita la Cina a diventare leader dell'industria tecnologica, sorpassando anche gli Stati Uniti in alcuni settori chiave, per non parlare della nostra Europa? E come sta giocando le sue carte da nuova superpotenza sullo scenario del nuovo ordine mondiale? Lo racconta, con inchieste e approfondimenti, il nuovo numero del mensile MillenniuM, diretto da Peter Gomez, da venerdì 13 febbraio in libreria (trova qui la più comoda per te) e sugli store online ( Amazon, Ibs, Feltrinelli, Mondadori, Libreria Universitaria, Hoepli, Unilibro ). La saggista Loretta Napoleoni, autrice del libro Maonomics, l'amara medicina cinese, firma un reportage dallo Xinjiang, la provincia della minoranza perseguitata degli uiguri, che è diventata una sorta di paese delle meraviglie tecnologiche in fatto di energie rinnovabili: pareti e tetti coperti di moduli solari; "girasoli" fotovoltaici; la spettacolare Centrale solare termodinamica a Torre a Sale nel deserto del Gobi, una " foresta di specchi " con oltre 10 mila pannelli pentagonali rotanti, che distribuisce energia anche di notte.

