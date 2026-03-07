Schlein | Il governo prema su Trump per fermare la guerra

Elly Schlein ha dichiarato che, in caso di governo da lei guidato, si sarebbe chiamato in causa Trump per prevenire un intervento militare contro l’Iran. Ha aggiunto che si sarebbero prese posizioni chiare, denunciando un’azione militare unilaterale. La sua affermazione si riferisce a una possibile reazione politica di fronte a un attacco americano contro l’Iran.

Intervista La leader Pd: «Un attacco illegale, Meloni dica subito no all’uso delle basi Usa in Italia: sarebbe una violazione dell’articolo 11» Elly Schlein, se al governo ci foste voi come avreste reagito all’attacco americano contro l’Iran? In primo luogo avremmo chiamato le cose col loro nome: una azione militare unilaterale di Usa e Israele che viola il diritto internazionale e che va fermata subito. Come vanno fermate le ritorsioni indiscriminate del regime iraniano. Avremmo detto ad alta voce che è una guerra illegale, e che bisogna arrivare subito al cessate il fuoco e riaprire i canali diplomatici, garantire la sicurezza del suolo europeo e riportare a casa i connazionali bloccati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

