Governo prudente su guerra commerciale di Trump. Nuovo decreto sicurezza

Il governo mantiene un atteggiamento cauto rispetto alla crescente tensione commerciale annunciata dall'amministrazione Trump. Mentre le opposizioni sollecitano un intervento pubblico e una spiegazione in Parlamento, si continua a monitorare la situazione con attenzione, evidenziando l’importanza di un approccio equilibrato. Nel frattempo, si attende il nuovo decreto sicurezza, che rappresenta un ulteriore passo nelle politiche interne del Paese.

Prudente la posizione del governo sulla nuova guerra commerciale minacciata da Trump. Le opposizioni chiedono che la premier riferisca in aula. Intanto prende forma il nuovo decreto sicurezza. Oggi se ne parlerà in un vertice di maggioranza.

Sicurezza, il governo prepara un nuovo decreto: “Espulsioni facili e veloci”. Prevista la stretta sulle baby gangIl governo si prepara a varare un nuovo decreto sulla sicurezza, con misure che prevedono espulsioni più rapide e un rafforzamento delle azioni contro le baby gang.

