Incidente sulla Cimina auto perde il controllo e finisce trafitta dal guard rail
Questa mattina sulla strada provinciale Cimina si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto, la quale ha perso il controllo e si è infilata sotto il guardrail. L'accaduto, fortunatamente senza conseguenze gravi, avrebbe potuto avere esiti molto più tragici. La dinamica e le cause dell'incidente sono al vaglio delle autorità.
Poteva avere conseguenze ben più tragiche l'incidente avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale Cimina, all'altezza del chilometro 5. Una donna di 30 anni, residente a Ronciglione, ha perso il controllo della sua vettura in curva, finendo violentemente contro le barriere di protezione. Viterbotoday.it
