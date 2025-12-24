Schianto frontale a Traversetolo muore un 75enne | gravissima la moglie di 74 anni

Un gravissimo incidente stradale, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre lungo via Bora a Traversetolo ha provocato la morte di un anziano di 75 anni, che si trovava alla guida di un'auto che, secondo le prime informazioni, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta. Proprio in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Schianto frontale a Traversetolo, muore un 75enne: gravissima la moglie di 74 anni Leggi anche: Frontale sulla Briantea: muore motociclista di 61 anni, gravissima la moglie Leggi anche: Incidente nel Milanese, schianto frontale auto-camion: gravissima una donna di 52 anni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tragica Vigilia, muore in un frontale a Traversetolo, gravissima la moglie - Lo schianto è avvenuto lungo via Bora: la dinamica è ancora al vaglio, ma pare, dalle primissime informazioni, ... gazzettadiparma.it

