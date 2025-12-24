Schianto frontale a Traversetolo muore un 75enne | gravissima la moglie di 74 anni

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gravissimo incidente stradale, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre lungo via Bora a Traversetolo ha provocato la morte di un anziano di 75 anni, che si trovava alla guida di un'auto che, secondo le prime informazioni, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta. Proprio in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

