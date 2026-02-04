Progetto tubolare tra Puglia e Molise | sintesi con i sindaci per i vantaggi dell’iniziativa

A CampoBasso, i sindaci dei comuni coinvolti nel progetto di collegamento idrico tra il Liscione e il Finocchito si sono incontrati con il consigliere regionale Sabusco. Durante l’appuntamento, hanno analizzato i benefici che questa nuova tubatura porterà alla zona, soprattutto in termini di approvvigionamento e sicurezza dell’acqua. I sindaci hanno sottolineato come l’opera cambierà il panorama idrico locale, offrendo una soluzione più stabile e duratura per le comunità interessate.

**Tubone tra Puglia e Molise: i sindaci del Molise si confrontano con il progetto di interconnessione idrica** Nel cuore della Regione Molise, a CampoBasso, i sindaci dei comuni coinvolti nel progetto di interconnessione idrica tra il Liscione e il Finocchito hanno partecipato a un incontro con il consigliere regionale Sabusco per discutere i vantaggi strategici di un'opera che andrà a modificare il panorama idrico della zona. L'interconnessione tra l'invaso del Liscione e del Finocchito, prevista per il 2026, è considerata un'importante risposta alla necessità di garantire l'approvvigionamento idrico a basso costo ai territori molisani, in particolare alle Piane Alte di Larino, fino al confine con la Puglia.

